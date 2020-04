“Sicilia si cura”, la nuova App che monitora i contagi

‘Sicilia si cura’ è la nuova app dedicata esclusivamente al monitoraggio attivo dei contagiati asintomatici che agiscono da moltiplicatori di esposizione al rischio da Covid-19.

Tutti coloro che hanno seguito le regole registrandosi sul sito www.siciliacoronavirus.it, riceveranno via sms e mail un username e un link per la creazione della password che permetterà l’accesso all’app. Gli utenti registrati avranno l’opportunità di aggiornare costantemente e fino a due volte al giorno, il loro stato di salute, fornire dettagli importanti su vari contatti con altre persone, il luogo in cui si trovano in isolamento in modo da dare quante più informazioni possibili nel pieno rispetto della privacy.