In streaming la benedizione della Madonna Vasa Vasa

La Parrocchia Collegiata “S. Maria di Betlem” tramite la sua pagina su Facebook ha comunicato gli orari e i canali per poter vivere in diretta le celebrazioni della Settimana Santa.

Don Antonio Forgione, ha spiegato nell’annuncio: “carissimi, in conformità alle disposizioni del Decreto del Consiglio dei Ministri e del nostro Vescovo in merito all’epidemia di Coronavirus sarà possibile seguire le celebrazioni del Triduo e della Domenica di Pasqua solamente in diretta streaming sui canali social della parrocchia”.

Sarà possibile seguire le celebrazioni del triduo santo secondo il seguente calendario:

– Giovedì Santo, 9 aprile, alle 19 la Messa In Coena Domini;

– Venerdì Santo, 10 aprile, alle 19 l’Azione liturgica;

– Sabato Santo, 11 aprile, alle 19 la Veglia Pasquale.

La Domenica di Pasqua verrà trasmessa alle ore 11 la Solenne Celebrazione Eucaristica.

Quest’anno la Città non potrà assistere al tradizionale bacio della Madonna con il Cristo Risorto, in Corso Umberto. Questo gesto caro a tanti modicani si potrà vivere in diretta streaming. Infatti, alle 12 la città riceverà la tradizionale benedizione impartita sempre dal simulacro della Madonna Vasa Vasa.

La Madonna Vasa Vasa esprime la relazione tra la Madre e il Figlio, che si esplicita nell’incontro dopo un lungo pellegrinare. La Madonna Vasa Vasa è la relazione tra la Vergine Maria e ogni singolo modicano, che viene avvolto e accolto dal suo manto.

Alle 19.00 ci saranno il solenni Vespri di Pasqua, alla fine del momento di preghiera, il parroco don Antonio Forgione, benedirà col Santissimo Sacramento il popolo e la città di Modica, dal portone della Chiesa Collegiata.

Tutte le celebrazioni si potranno seguire sulle pagine Facebook: Museo Santa Maria di Betlem, Parrocchia Collegiata S. Maria di Betlem, e sul canale YouTube Santa Maria di Betlem – Modica.