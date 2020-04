500 mascherine donate da Farmabarocco di Donnalucata

Farmabarocco r&d nutraceutical di Donnalucata, piccola e giovane azienda di nutraceutici, presente in tutta Italia, ha deciso di acquistare 500 mascherine per donarle ai volontari AIDO di Scicli “Valerio Ferro”, alla Presidente Dott.ssa Katia Trovato e ai suoi Volontari in collaborazione temporanea con la Croce Rossa Italiana di Rg, impegnati in questi giorni nel difficile e delicato compito di assicurare un sostegno domiciliare a tutte le persone fragili e a rischio, necessariamente cautelate e isolate, come anziani, malati cronici e immunodepressi. Le prime 100 mascherine sono già state consegnate al mercato ortofrutticolo di Donnalucata e altre 100 agli autotrasportatori Sciclitani.