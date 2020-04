Covid-19. Le iniziative del Gruppo Tradizione Modica

Il bene chiama sempre altro bene. In questi giorni di emergenza si vanno concretizzando diverse azioni di solidarietà, per far fronte alla crisi sanitaria ed economica. Diverse aziende, enti no profit, gruppi, associazioni o singoli cittadini nel proprio piccolo stanno cercando di realizzare azioni concrete al sostegno della comunità.

Il Gruppo Tradizione Modica ha pensato due belle iniziative: una raccolta fondi per creare dei buoni spesa e la realizzazione di mascherine home made.

La raccolta fondi ha dato la possibilità di creare circa 20 buoni spesa, per le famiglie più bisognose. Il gruppo per il completamento dell’iniziativa ha coinvolto l’Associazione “Trepiedi sopra il cielo”, che si farà carico della distribuzione dei buoni alle famiglie. Inoltre, le mascherine realizzate dalle ragazze, del Gruppo Tradizione, si potranno ricevere gratuitamente presso la sede dell’Associazione.

L’Associazione in un post su Facebook ha voluto ringraziare il Gruppo Tradizione Modica per questi splendidi gesti di solidarietà.