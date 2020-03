Covid-19. I dati in tempo reale dell’Asp Ragusa

Altri due nuovi pazienti positivi al Covid-19 in provincia di Ragusa, secondo quanto riscontrato nella notte dal laboratorio di analisi del Giovanni Paolo II, entrambi sono contatti di due pazienti già positivi, segno della alta infettività del virus, soprattutto nella fase sintomatica.

Al momento attuale sono, quindi, 8 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Modica, visto che nel pomeriggio è arrivato, nel medesimo reparto, un ottavo paziente proveniente da Rosolini, in condizioni non gravi.

Non si ferma, quindi, l’attività di controllo nei Pronto Soccorso e degli ospedali della provincia e l’attività dei biologi del laboratorio di analisi dell’ospedale Giovanni Paolo II, che, senza tregua, processano i tamponi raccolti in questi giorni, in attesa di aumentare ancor di più l’attività di prelievo di tamponi, che da domani sarà sensibilmente incrementata, in armonia con le direttive assessoriali.

Nel frattempo è stata anche approvata una convenzione con la Clinica del Mediterraneo che mette a disposizione dell’Asp di Ragusa 52 posti letto in caso dovesse presentarsi la necessità di trasferire tempestivamente pazienti non affetti da Covid 19 per liberare i reparti e assistere le persone vittime dell’epidemia.

Deve restare altissimo il livello di attenzione da parte di tutti, soprattutto in questi prossimi giorni che ci vedranno impegnati a far fronte a quella che è una ondata epidemica senza precedenti per il nostro sistema sanitario.

Provincia di Ragusa al 29 marzo 2020

35 positivi

di cui:

4 guariti

2 deceduti



7 ricoverati