E’ un pediatra in pensione di 73 anni di Rosolini il nuovo ricoverato per Coronavirus delle ultime ore presso l’Ospedale Maggiore di Modica. L’anziano è stato trasferito nel reparto Malattie Infettive. Sale così a otto il numero dei ricoverati. Le sue condizioni non sono gravi. Vive insieme alla moglie che molto probabilmente è contagiata.