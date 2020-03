Ragusa risponde per dare sostegno alla crisi economica e sociale

“Una media di 10 chiamate al minuto, per donare o richiedere sostegno – la risposta di Ragusa alla crisi economica e sociale dovuta al covid-19 è stata straordinaria: grazie!”: questo il commento del sindaco di Ragusa Peppe Cassi che rende note le ulteriori misure prese per raccogliere le adesioni.

“Questo grande flusso di chiamate ha intasato le linee telefoniche e per questo motivo è stato attivato anche un servizio mail che si aggiunge a quello telefonico, comunque attivo ai numeri e nei giorni indicati.

Chi dona e chi chiede, potrà quindi autonomamente compilare i rispettivi modelli online e inviarli all’indirizzo emergenzacoronavirus@comune.ragusa.gov.it.

Modelli online, numeri di telefono e informazioni sono disponibili sul sito web del Comune alla pagina “Numeri e indirizzi per richiedere sostegno economico ed effettuare donazioni contro la crisi Covid-19”.