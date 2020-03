Volontari in prima linea tra anziani e persone con disabilità

RAGUSA. Continua senza sosta l’ attività dei volontari di “Ragusa in Movimento” e dell’ “Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia” che portano aiuto a tutti coloro che sono maggiormente in difficoltà in questi giorni d’ emergenza sanitaria.

Sono tantissimi i Ragusani che hanno risposto all’ appello ed hanno deciso di mettersi in prima linea per portare la loro solidarietà tra le persone con disabilità o tra gli anziani.

Da quando abbiamo preso l’ iniziativa, affermano Michele Savarese e Mario Chiavola, sono stati tantissimi i nostri concittadini che ci hanno contattato per mettersi a disposizione della comunità, in questo modo riusciamo ad assicurare la nostra presenza su tutto il territorio comunale, collaborando con la Protezione Civile.

I nostri volontari hanno la loro vita, la loro famiglia, ma hanno deciso di alzarsi in piedi e mettersi a disposizione della comunità. Ogni volta che tornano da un intervento raccontano storie di senso civico e solidarietà, rapportandosi con una realtà ai più sconosciuta. Abbiamo portato conforto ad una famiglia che era scesa dal nord Italia poiché la figlia ha una grave patologia polmonare che la rende particolarmente a rischio con il virus che è in circolazione; siamo entrati nelle case di tante donne che vivono sole con i figli piccoli, per portare loro i beni di prima necessità; ma soprattutto siamo costantemente in contatto con tante persone anziane che hanno i loro cari lontani e che spesso contattiamo di nostra iniziativa per sapere se hanno di bisogno di qualunque cosa.

Non sappiamo conclude l’ Avv. Savarese, quanto durerà ancora questa emergenza, ma grazie ai nostri volontari nessuno verrà lasciato solo. Ce la faremo.

Il numero da chiamare è: 09321847249.