Covid-19. L’Asp Ragusa conferma dati e azioni

Ad oggi sono stati riscontrati 32 casi positività, quattro in più rispetto a giovedì, tre dei quali familiari o contatti stretti di precedenti pazienti positivi.

Il nuovo caso non collegato ad altri positivi è attualmente in regime di ricovero.

Allo stato attuale i ricoveri a Modica rimangono otto in quanto un paziente ricoverato è stato dimesso perché due successivi tamponi ne hanno accertato la negatività.

Lo chiarisce ufficialmente l’Asp che, contemporaneamente, spiega quali sono le azioni dell’Azienda tutela delle strutture ospedaliere, del personale in esse operante e della popolazione, per evitare il contagio da coronavirus e per informare quale sia lo stato di diffusione delle malattie nella provincia di Ragusa, anche al fine di evitare il diffondersi di notizie non corrispondenti al vero si precisa quanto segue:

L’Ospedale “COVID” attualmente individuato nella Provincia di Ragusa è l’Ospedale Maggiore di Modica.

L’accesso dei pazienti sospetti COVID può avvenire nelle aree di pre-triage degli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

Il paziente “sospetto” è trattato nelle tende appositamente istallate e di norma non fa accesso nei reparti ospedalieri.

Se l’attesa per l’esame del tampone si protrae, al fine di evitare lunghe permanenze in tenda, il paziente viene accolto in un’area isolata individuata in ogni ospedale (reparto urologia – temporaneamente trasferita – a Ragusa e negli spazi triage isolati a Vittoria e Modica).

Se il paziente viene riscontrato positivo al COVID e necessita di ricovero, lo stesso viene trasportato al presidio di Modica, o in alternativa trasportato per l’isolamento domiciliare presso la propria residenza.

Nei casi in cui il malato positivo dovesse essere stato in contatto non protetto con personale sanitario, vengono effettuati tamponi alle persone interessate.

Nei due casi in cui finora ciò è accaduto, i tamponi effettuati hanno dato fortunatamente esito negativo.

In ogni caso le strutture ospedaliere sono oggetto di adeguata sanificazione per evitare la diffusione del contagio.

