E’ stata avviata la procedura per l’integrazione dell’unità medico specialistica già scelta dal Dipartimento di Protezione Civile che sta lavorando in stretta sinergia a supporto delle strutture sanitarie regionali per la messa in campo di tutte le misure volte al contrasto del Covid-19 con un’unità composta da 500 infermieri.

Gli interessati potranno compilare il relativo form entro e non oltre le ore 20.00 del 28 marzo, tramite il quale si potrà dare la disponibilità per la prestazione dell’attività.

La partecipazione prevede il rimborso delle spese viaggio e un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata, oltre ad un alloggio che sarà allestito dalla Regione.

https://infermieripercovid.protezionecivile.it/