Questo pomeriggio alle 17:00 il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sarà nuovamente ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Se ieri il Primo Cittadino aveva avuto un confronto con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, oggi l’interlocutore sarà il Presidente della Regione, Nello Musumeci. Verranno affrontati i temi più scottanti del momento tra i quali il blocco vero o presunto della Sicilia, i siciliani fermi a Villa S.Giovanni, le esigenze dei Sindaci per venire incontro ai bisogni dei cittadini in questo periodo così delicato