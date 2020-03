Mutika fa una donazione di 20 mila euro al Maggiore di Modica

Stafano Giaquinta, imprenditore e manager modicano, Amministratore delegato di B&T Management, proprietaria di Mutika Experience Management Company, insieme al suo Team di giovani sparsi per il mondo, donerà 20.000 euro all’Ospedale Maggiore di Modica, individuato dalla regione come Covid Hospital dell’area iblea.

La somma sarà utilizzata per l’acquisto di due ventilatori polmonari da destinare al reparto di terapia intensiva. La donazione nasce dall’esigenza di dare un contributo significativo al grande sforzo collettivo per affrontare questa grande emergenza sanitaria.

Una splendida iniziativa che dimostra grande senso di responsabilità in un momento difficile, e di avere a cuore la propria Città natale e i suoi cittadini.