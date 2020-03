Covid-19. Informazioni in 4 lingue dell’Asp Ragusa

L’Asp di Ragusa ha provveduto a tradurre in quattro lingue le indicazioni, con i relativi numeri di telefono, per avvicinarsi di più alle esigenze di un territorio che registra la presenza di numerosi stranieri. Sarà, così, più semplice comprendere le informazioni e le raccomandazioni per chiunque voglia acquisirle.

Grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Territoriale degli Stranieri dell’Azienda Sanitaria, che ha utilizzato i mediatori linguistici che collaborano col servizio, le informazioni sono state tradotte in: ARABO, FRANCESE, INGLESE E ROMENO.

Inoltre, nel sito aziendale e nella pagina facebook sono state pubblicate le brochure informative, a cura di OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni- che fornisce, in diverse lingue, informazioni sul Coronavirus.