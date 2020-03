Con determinazione del dirigente del Settore tributi del comune di Ragusa, pubblicata in data odierna ed in corso di notifica agli interessati, il Comune di Ragusa ha formalizzato la risoluzione

per inadempimento del rapporto contrattuale con la Associazione Temporanea di Imprese costituita da Lamco s.r.l. (società mandataria), Andreani Tribuiti s.r.l. e Novares s.p.a. (società mandanti), con oggetto la realizzazione di una anagrafe

immobiliare, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione

dell’idrico e l’incremento delle entrate ordinarie (ICI, Tarsu e Idrico) del Comune di Ragusa stipulato in data 26 marzo 2014.

Il rapporto ha, sin dalla sua origine, avuto uno sviluppo controverso ed era stato oggetto di revisione nel marzo 2018, allorquando erano già emerse criticità e anomalie. La decisione è stata infine assunta all’esito di un iter amministrativo di contestazione di addebiti avviato nei mesi scorsi anche sulla base delle risultanze di una consulenza economico/giuridica commissionata al Dipartimento di Economia della Università di Catania, tenuto conto dei gravi inadempimenti contrattuali della

contraente Associazione Temporanea d’Imprese, ed in considerazione altresì del contrasto insanabile che si è registrato tra gli stessi componenti dell’ATI.