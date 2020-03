Sorpresi a fare surf. Carabinieri denunciano 4 vittoriesi

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia di Vittoria, volti all’applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. dell’11.3.2020 inerente le misure urgenti di contrasto alla diffusione della polmonite da nuovo Coronavirus, i Carabinieri della locale Stazione, nella mattinata di domenica 22 marzo, hanno deferito in stato di libertà 4 vittoriesi per inottemperanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità.

In particolare, i 4 vittoriesi, di età compresa tra 49 e 22 anni, facevano surf a circa 200 metri dalla battigia, davanti al litorale della Riviera della Lanterna, violando le ordinanze emanate a livello nazionale e regionale -volte al contenimento dell’epidemia da “Covid-19”-. I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, dopo aver richiamato l’attenzione dei 4 surfisti, anche attraverso l’utilizzo di avvisatori sonori, li hanno identificati, chiedendo loro per quale motivo non ottemperassero ai vari divieti imposti dalle Autorità restando, invece, a casa. I trasgressori hanno ammesso di essere a conoscenza dei divieti, ma allo stesso tempo hanno dichiarato ai militari che le condizioni del mare erano talmente favorevoli per fare surf, che sarebbe stato un peccato non approfittarne.

Al termine degli accertamenti di rito, i 4 vittoriesi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Ragusa.