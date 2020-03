Comune di Ragusa illuminato con il tricolore da stasera

Anche il prospetto di Palazzo di Città così come quello delle principali sedi istituzionali italiane da stasera sarà illuminato con luci verde, bianca e rossa che rappresentano i colori della bandiera nazionale.

“E’ questo per noi ragusani – dichiara il sindaco Peppe Cassì – un segno che deve farci sentire sempre più uniti come cittadini italiani in questo particolare e delicato momento che stiamo affrontando nel nostro Paese per l’emergenza sanitaria del coronavirus; le luci tricolori che illumineranno la sede comunale serviranno a lanciare anche un forte messaggio: “Ce la faremo”.