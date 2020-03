Covid-19. Modica, sono 9 i “positivi” ricoverati al “Maggiore”

E’ stata trasferita in Terapia Intensiva la 73enne modicana, ricoverata in mattinata all’Ospedale Maggiore, presso la divisione di Malattie Infettive, perchè positiva al tampone per coronavirus, dopo essere rientrata da Pavia, con scali a Milano, Roma e Catania. Le sue condizioni sono gravi. Nelle scorse ore è stata, intanto, dimessa la figlia della coppia di Comiso, perchè guarita. Lunedì era stato dimesso un uomo di Marina di Ragusa. Complessivamente sono nove i ricoverati nel nosocomio modicano.