Un auto cappotta nei pressi di una curva. L’incidente autonomo è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Scicli-Donnalucata, in contrada Lodderi. Una Ford alla cui guida era una donna, ha perso il controllo del veicolo capovolgendosi. Le condizioni della donna non sono gravi anche se ha riportato diverse ferite. Sul posto per chiarire la dinamica del sinistro la Polizia locale e Provinciale