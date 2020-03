Strutture di quarantena. La richiesta al Sindaco di Pozzallo

I Consiglieri Comunali di POzzallo Toscano, Monte, Zocco Pisana, Colombo e Sparacino chiedono al Sindaco Roberto Ammatuna di predisporre urgentemente strutture (b&b Hotel , case vacanze (con l’accordo delle proprietà) o altre strutture.), per poter ospitare i cittadini che dovranno mettersi in quarantena obbligatoria al rientro a Pozzallo dal nord e dalle proprie sedi di lavoro. Riteniamo, affermano i Consiglieri che la quarantena eseguita in questo modo può essere più efficace,senza creare ulteriori disagi alle famiglie e senza mettere a rischio la loro salute. Soprattutto una quarantena che darà la possibilità alle autorità sanitarie di tenere più sotto controllo la situazione