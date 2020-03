La prima settimana di attività dell’Assistenza alle Famiglie

E’ entrata a pieno regime l’attività lavorativa dello speciale programma di Assistenza alle Famiglie che il Comune di Modica, per tramite dei Servizi Sociali, ha approntato insieme alle associazioni di volontariato Misericordia”, ANVVFC e il Gruppo comunale della Protezione Civile di Modica per dare una mano ai cittadini nell’affrontare questo particolare periodo. Un servizio di ascolto con tre assistenti sociali che a turno danno il supporto alle attività delle tre associazioni. Nei primi sette giorni di attività, il servizio è partito ufficialmente il 13 marzo, sono state 252 le chiamate totali ricevute. Di queste 37 per richiedere la consegna di farmaci, 43 per la spesa a domicilio, 3 per il prelievo bancomat, 169 per informazioni varie legate all’emergenza che la Città sta vivendo. Si ricorda che il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il cittadino che chiede assistenza deve chiamare il 335 7878 829 deve comunicare nome e cognome e domicilio e quali sono le necessità di cui ha bisogno. Il servizio si occupa anche del ritiro e del recapito a domicilio dei presidi sanitari che vengono consegnati dall’ASP all’utenza. “Voglio ringraziare di cuore tutti gli operatori che si stanno occupando di questo importante servizio – dichiara il Sindaco Abbate – che ad oggi offre ristoro a tantissime famiglie modicane che per vari motivi sarebbero impossibilitate a svolgere queste incombenze da sole. Nei prossimi giorni, visto l’elevato numero di richieste, provvederemo ad incrementare il servizio sempre grazie alla disponibilità delle associazioni di volontariato e alle nostre assistenti sociali che forniscono anche un importante supporto sociale all’utenza”.