Monterosso Almo. Sanificato tutto il centro abitato della città

Monterosso Almo. Sanificato tutto il centro abitato della cittadina dell’entroterra Ibleo. Lo ha assicurati il primo cittadino Salvatore Pagano. Con inizio alle 20,30 di venerdì, una squadra attrezzata della ditta Faster Disinfestazione, collaborata dal dipendente comunale Distefano, è passata per tutto il centro abitato e nelle varie zone. Nelle viuzze dove il mezzo non poteva accedrr gli operatori sono passati a piedi con lo spruzzo a spalla. Il presidente del consiglio Giovanni D’Aquila ha seguito e visionato personalmente il lavoro fatto dalla ditta per tutta la durata dell’intervento (più di quattro ore ) e terminato a tarda notte. Questo lavoro di sanificazione è stato preceduto il giorno prima con il lavaggio delle strade con un’autobotte attrezzata ed una squadra della Ditta Busso.