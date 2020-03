Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Piero Vernuccio

Le condoglianze del primo cittadino di Modica all’ex amministratore della città:

“Intendo esprimere in nome della giunta municipale e mio personale sentite espressioni di cordiglio e di rispetto alla moglie e ai figli di Piero Vernuccio, già valente amministratore della città e giornalista di lungo corso.

Ne ricordiamo, in questo momento tragico per tutti noi, la figura di assessore fortemente impegnato, negli anni novanta, nel settore ambiente che svolse con dedizione assoluta distinguendosi per un’attività fortemente innovativa per quei tempi.

La sua dipartita lascia un vuoto nella città essendone stato indefesso difensore di valori e di principi, che seppe alimentare con coerenza attraverso il suo storico quindicinale acquisito ormai al patrimonio culturale della comunità modicana”.