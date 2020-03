Coronavirus. La ricetta medica da oggi via mail o whatsapp

Il Coronavirus impone delle forti semplificazioni anche per la ricetta medica. Da oggi basta un semplice invio tramite mail o whatsapp, con una conseguente rimodulazione del cartaceo per l’acquisto dei medicinali. E’ il sunto di una nuova ordinanza emessa della Protezione Civile per proseguire nel contenimento del contagio, limitando al massimo gli spostamenti da casa. Il ministro della Salute Roberto Speranza punta senza mezzi termini a questa novità, un passo tecnologico non indifferente volto a semplificare e rendere più funzionante tutto il Sistema sanitario nazionale. L’ordinanza, conclude il Ministro Speranza, permette ai cittadini di ottenere dal proprio medico il «Numero di ricetta elettronica», quindi non sarà più obbligatorio ritirare la classica ricetta cartacea e portarla con se