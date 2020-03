Asp Ragusa. Filo diretto per avere informazioni utili sul Covid

Tra le misure adottate dall’Asp di Ragusa per far fronte all’emergenza da coronavirus, i tre reparti di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali dell’Asp di Ragusa: “Giovanni Paolo II” – Ragusa, “Maggiore”, Modica e “R. Guzzardi” di Vittoria, mettono a disposizione delle donne in gravidanza e delle neo mamme un filo diretto per avere informazioni utili sul Covid-19.

Risponderà un team multisciplinare che fornirà indicazioni sulle precauzioni da adottare, in questo periodo di emergenza, fino a un approfondimento sull’allattamento.

I numeri da contattare:

Ragusa – P.O. “Giovanni Paolo II” – Tel. 0932600444-600539-600641

Modica – P.O. “Maggiore” – Tel. 0932448228-448229

Vittoria – P.O. “R. Guzzardi” – Tel. 0932999230-999357

È possibile consultare il sito aziendale:

https://bit.ly/3920JrT