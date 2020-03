Pronto Soccorso di Modica. I casi urgenti vanno a Ragusa

L’Ospedale Maggiore di Modica è pronto per accogliere eventuali casi di coronavirus(in atto ne sono ricoverati due). Il nosocomio, indicato come Covid Hospital, ha già attiva la divisione di malattie infettive, la rianimazione. La direzione sanitaria ha previsto anche l’utilizzo di Ortopedia. Per questo è stato deciso di dirottare a Ragusa eventuali pazienti gravi che necessitano di ricovero con l’impiego di respiratori. Nella sostanza, in caso di infarto il 118 porterà il degente direttamente a Ragusa senza passare per Modica, anche perchè lo stesso sarebbe sempre destinato al “Giovanni Paolo II”. Il Pronto Soccorso, dunque, è sempre operativo per le altre patologie.