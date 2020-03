Modica. Continuano ad essere tante le iniziative per rincuorare queste giornate dal sapore triste e cupo. Anche la Polizia Locale di Modica scende in campo esponendo sulla balconata del Comune, dirimpetto Piazza Monumento, uno striscione con su scritto “Andrà tutto bene” con un arcobaleno a fianco. Ovviamente immancabile l’invito a rimanere a casa nel rispetto delle disposizioni del DPCM di questi giorni per contrastare il prima possibile il diffondersi del contaggio del Coronavirus.