Modica, silenzio assordante

In questi giorni un silenzio assordante accomuna molte città Italiane tra cui anche Modica e Ragusa. Difatti sembra essere calato il sipario segno che i cittadini stanno rispettando le restrizioni imposte dal governo. Questo week-end il centro storico di Modica sembra essere diventato una città fantasma, locali chiusi e marciapiedi vuoti, sembrerebbe quasi impossibile per chi ha visto i fine settimana caratterizzati dalla movida fino a tarda notte, di cui adesso non si vede nemmeno l’ombra. I giovani sembrano aver capito e hanno dato vita alla creatività. Qualcuno tramite i social prova a far vivere una serata da discoteca virtuale da casa, e il caso di alcuni dj locali che dopo essersi organizzati hanno sperimentato delle dirette video per accompagnare il venerdì sera di molti giovani, qualcuno addirittura accompagnato dal vocalist. Altri invece hanno improvvisato qualche simpatico sondaggio su Instagram. Non manca chi ha iniziato una maratona di film e serie tv.

Ma tutti si domandano quando si tornerà alla normalità. In questo momento bisogna stringere i denti per rialzarci più forti di prima.