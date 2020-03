Disabili Gravi. Comiso, riaperti i termini per i benefici

Si riaprono i termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate a benefici per i nuovi soggetti Disabili Gravi, che non hanno usufruito di quelli relativi al 2019. A comunicarlo, l’assessore alle politiche della famiglia e servizi sociali, Giuseppe Alfano.

“Grazie ad un finanziamento aggiuntivo della Regione – spiega Alfano – riapriamo i termini di presentazione dell’istanza per le disabilità gravi – comprendendo le grandi difficoltà che attraversano coloro che vivono quotidianamente la disabilità. Ciò che bisogna fare – continua l’assessore – è prestare continuamente l’orecchio alla voce di chi ha realmente bisogno dell’aiuto delle istituzioni e tendere la mano perché da soli non si raggiunge mai un obbiettivo. E il mio – ancora Alfano – è quello di dare massima priorità a chi ha seriamente bisogno di una mano d’aiuto. Reputo quindi importante informare tutti coloro che rientrano nella categoria dei disabili gravi, perché possano fare istanza in modo da ottenere il beneficio dal quale erano stati esclusi per l’anno 2019. Le richieste dovranno essere presentate entro il 14 aprile del 2020. È semplice, basta compilare il modello di domanda che potrà essere scaricato dal sito del comune di Comiso, www.comune.comiso.rg.it, alla sezione bandi e avvisi”.