Covid-19, Musumeci: “Nuovi arrivi dal Nord, potenziare controlli”

A distanza di una settimana dall’esodo di sabato scorso, anche in questo weekend, molte persone si stanno spostando dal Nord al Sud Italia. E a tal proposito il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci torna a chiedere un potenziamento dei controlli, dopo avere anche sentito il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Prefetto di Messina Carmela Librizzi mettendo in campo tutta una serie di iniziative per i necessari controlli sanitari sulle centinaia di passeggeri in arrivo dal Nord.

Ho anche dato disposizione, prosegue Musumeci, ai servizi sanitari regionali, d’intesa con l’Assessore Ruggero Razza e al Dipartimento di Protezione Civile Regionale di verificare la provenienza dei passeggeri e il loro stato di salute. Non possiamo vanificare lo sforzo e il sacrificio che sta compiendo in questi giorni delicati tutta la comunità siciliana, conclude il Presidente Musumeci