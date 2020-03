Limitato il trasporto aereo: stop a Trapani e Comiso

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato un decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus. Nel provvedimento, riferisce una nota, si dispone che, per tutelare la salute dei passeggeri e dei lavoratori, sono assicurati nel settore del trasporto aereo esclusivamente tutti i servizi essenziali. In Sicilia restano operativi gli aeroporti di Palermo, Catania, Pantelleria e Lampedusa. Fino al 25 marzo invece chiusi gli scali di Trapani-Birgi e Comiso.

Oggi comunque i voli sono regolari e gli aeroporti italiani sono tutti operativi (Trapani e Comiso inlcusi). Lo precisa una nota di Enac: “Domani (oggi, ndr), 13 marzo l’operatività di tutti gli aeroporti nazionali rimane invariata, anche a tutela dei passeggeri che hanno voli già prenotati e delle compagnie aeree che hanno programmato i propri operativi. Alla luce di quanto contenuto nel decreto firmato nella serata di oggi dalla ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, che ha disposto la chiusura temporanea di alcuni aeroporti al fine di razionalizzare il trasporto aereo nelle prossime settimane, pur garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini, l’Enac è stato incaricato di varare le procedure e le modalità che porteranno, nelle prossime ore, alla chiusura degli scali indicati nel decreto”.