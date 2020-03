Le prossime due domeniche supermercati chiusi a Modica

Per venire incontro al fisiologico bisogno di riposo da parte dei lavoratori che stanno dando il 150% in questi giorni senza fermarsi un attimo, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha disposto la chiusura dei supermercati per le domeniche 15 e 22 marzo. “Il diritto al riposo è sacro per chiunque anche in questo periodo particolare – spiega il primo cittadino – . Onore a loro e a tutti i lavoratori che non si sono mai fermati in questi giorni per garantirci i servizi minimi”.