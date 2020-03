Monterosso. Esposti drappi con le effige dei Patroni

In questi momenti di emergenza sanitaria, pesanti ma indispensabili, tutti i cittadini devono responsabilmente fare la loro parte. Oggi tante famiglie monterossane hanno voluto lanciare un segnale forte di preghiera esponendo ai balconi i drappi con le effige di San Giovanni Battista e della Madonna Addolorata, patroni del borgo. Immagini che vengono esposti solo per le feste patronali che si celebrano nel mese di settembre. Un gesto molto significativo. Un’invocazione dei fedeli monterossani rivolta a San Giovanni ed alla Madonna per chiedere di far cessare in tempi brevi l’epidemia (oggi già pandemia) sull’Italia e sul mondo intero).