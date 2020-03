Scicli. Riunito il Centro Operativo Comunale protezione civile

Si è riunito oggi il COC, Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ufficio speciale istituito dal sindaco di Scicli, Enzo Giannone, per l’emergenza Coronavirus. I lavori stati coordinati dall’assessore alla protezione civile Ignazio Fiorilla con l’ausilio tecnico dell’ing. Andrea Pisani.

Sono state attivate le funzioni di supporto al sindaco per i provvedimenti di competenza: la funzione 2, Sanità, la funzione 7, Viabilità, la funzione 3, Volontari, la funzione 8, Informatizzazione della sala operativa, la funzione 9, Assistenza alla popolazione, la funzione 10, Segreteria del COC.

L’ufficio Centro Operativo Comunale si riunirà a partire da oggi tutti i giorni alle 11 in Municipio.