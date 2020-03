Ragusa. Sciolta convenzione per l’ufficio di segretario generale

Un doppio voto per sciogliere consensualmente la convenzione tra il comune di Ragusa e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’ufficio del Segretario generale in forma associata. Era stato prima il Commissario straordinario Salvatore Piazza a deliberare, con i poteri dell’assemblea consortile, il recesso della convenzione col comune di Ragusa, dopo la richiesta del sindaco Giuseppe Cassì di poter disporre a tempo pieno del segretario generale considerate le accresciute esigenze del suo ente; nonché verificato che “anche per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa la presenza per un periodo molto limitato e ristretto (di norma un giorno a settimana) del Segretario generale è apparsa insufficiente per far fronte alla complessità delle attività e funzioni demandante all’ente di area vasta”, si è ritenuto consensualmente di procedere allo scioglimento della convenzione dell’ufficio del segretario generale.

Ieri sera col voto del consiglio comunale di Ragusa la convenzione è stata definitivamente sciolta. L’ufficio del segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in questi giorni verrà coperto dal vice segretario generale Raffaele Falconieri, in attesa che si proceda a mettere a concorso la sede.

La convenzione per l’ufficio di segretario generale in forma associata era stata attivata il 1 febbraio 2017 con un atto del commissario straordinario dell’epoca Dario Cartabellotta e per conto del comune di Ragusa del sindaco dell’epoca Federico Piccitto. Titolare dell’ufficio dal primo giorno della convenzione è stato Vito Vittorio Scalogna poi andato in pensione il primo luglio dell’anno scorso, sostituito dal 19 agosto e sino ad ieri da Maria Riva.

Il Commissario Piazza ha ringraziato la dottoressa Riva per l’impegno professionale messo a disposizione dell’ente in questi pochi mesi di servizio.