Monterosso: “IO RESTO A CASA” -nota dei consiglieri di minoranza

I consiglieri comunali di minoranza Pino Amato, Cultrera Giovanna, Mario Dibenedetto, Lucia Noto e Giuseppe Schembari in una nota diffusa in queste ore hanno fatto presente che “Con il nuovo DPCM per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, firmato dal Presidente del Consiglio Conte, l’Italia diventa un’unica zona protetta. L’emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando richiede ad ognuno di noi uno sforzo in più. Abbiamo la responsabilità di tutelarci gli uni con gli altri. Le misure contenute nel DPCM possono sembrare pesanti, ma sono necessarie. Prima decidiamo di seguirle nel modo più rigoroso possibile, prima saremo fuori da questa crisi”. I tre chiedono all’Amministrazione Comunale di attivarsi celermente per:

1) ATTIVARE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI ANZIANI SOLI o persone con difficoltà di movimento e privi di una rete familiare o amicale, che preveda la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali.

2 ) INFORMARE i concittadini in merito alle misure previste dal Decreto sul DIVIETO di assembramento, non solo attraverso i social e le chat ma anche attraverso i “canali tradizionali”( stampa volantini e diffusione audio per le vie del paese) al fine di raggiungere il maggior numero di persone possibile.

DIMOSTRIAMO DI ESSERE UNA COMUNITÀ. INSIEME CE LA FAREMO.