Il movimento politico Sviluppo Ibleo ha inoltrato una richiesta alla commissione straordinaria del Comune di Vittoria per sollecitare una pulizia straordinaria con l’utilizzo di sistemi disinfettanti per strade e marciapiedi dell’intera città o, quantomeno, delle aree che, fino ai giorni scorsi, sono state solitamente più frequentate. Inoltre, è opportuno che possa essere avviata la sanificazione di uffici pubblici ed eventuali mezzi pubblici oltre che, approfittando del momento di pausa, delle scuole. In più Sviluppo Ibleo chiede che l’attenzione sia rivolta verso piazze e villa comunale dove, a dispetto delle prescrizioni contenute nell’ultimo Dpcm, ancora qualche giovane fa capannello, avendo scambiato questo momento di grave difficoltà come una occasione da sfruttare per coltivare il tempo libero. “Stiamo attraversando una fase molto difficile – sottolineano dal direttivo di Sviluppo Ibleo – ma con l’impegno di tutti siamo certi che riusciremo a venirne fuori. E’ opportuno, dunque, che possa emergere la responsabilità di una grande città e di un popolo di lavoratori che sanno bene cosa sia il sacrificio e la forza di rialzarsi. Non facciamoci prendere dal panico ma invitiamo palazzo Iacono a valutare la proposta in questione, con riferimento ai siti sensibili del territorio comunale”.