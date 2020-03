Il Consiglio Comunale di Scicli fa squadra sulle misure Covid-19

Al termine di un importante e proficuo momento di confronto tenutosi oggi pomeriggio in aula consiliare alla presenza di tutti i Consiglieri Comunali, del Presidente del Consiglio Demaio,e del Sindaco Vincenzo Giannone, il consiglio comunale di Scicli si esprime con un’unica voce a sostegno delle misure varate dal DPCM 9 Marzo 2020 appena emanato dal Governo nazionale e messo in campo dal comitato di ordine pubblico Provinciale.

“Crediamo che oggi più che mai sia importante rispettare alla lettera quelle che sono le indicazioni date dal governo nazionale e dalle istituzioni periferiche dello Stato per arginare il propagarsi del COVID-19 nelle nostre zone.

“Chiediamo ai nostri concittadini un grande impegno e senso di responsabilità nell’osservare scrupolosamente le norme igieniche sanitarie e comportamentali emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri invitando tutti, in particolare i soggetti a rischio, a rimanere in casa”.

Con queste parole, il Consiglio Comunale di Scicli, si mette a disposizione delle istituzioni dello stato e di tutti i cittadini per superare insieme questa triste pagina di storia del nostro paese.

Al termine della riunione tutti i consiglieri, in accordo con il Presidente del Consiglio, hanno deciso di sospendere le attività consiliari in attesa di ulteriori sviluppi.