Versi di Luce 2026: avvio a Modica della diciottesima edizione

Modica, 05 ottobre 2026 – La diciottesima edizione del Festival internazionale di CinemaPoesia «Versi di Luce», organizzato dal CineClub 262 di Modica, in collaborazione con l’Associazione «Stellamaris» di Gela, si svolgerà a Modica dal 6 al 10 ottobre all’Auditorium «P. Floridia» nel segno della continuità e del respiro internazionale che contraddistinguono da sempre tutta la manifestazione.

Il Festival anche per questa edizione gode del sostegno di organismi importanti come Regione Siciliana Assessorato Sport e Spettacolo, SiciliaFilm Commission, Comune di Modica, Comune di Gela e C.T.C.M., con la conferma della presenza di partners come Federazione Circoli del Cinema, International Federation of Fil Societies, FCS Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, Lega Italiana Poetry Slam.

Tantissimi i cortometraggi, i lungometraggi, i videoclip, i corti di fiction, le opere di videoarte, videopoesia, contemporary vision, arrivati da tutto il mondo: Corea del Sud, Giordania, Croazia, Paesi Bassi, Francia, USA, Turchia, Cina, Canada, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Grecia, Ungheria, Ucraina, Portogallo, Regno Unito, Montenegro, solo per citare alcuni paesi di provenienza. Ci si stupisce sempre piacevolmente per il raggio d’azione internazionale del Festival di CinemaPoesia che ogni anno porta a Modica personalità di spicco nel panorama artistico, cinematografico, intellettuale.

Inoltre, «Versi di Luce», ormai, è conosciuto in tutto il mondo, a conferma della sua unicità e indipendenza, in perenne crescita e percorrendo il suo cammino progettuale con entusiasmo, determinazione e libertà creativa.

Il Festival viene realizzato in collaborazione con il progetto «Versi di Luce Giovani 2026» – www.versidilucelab.com, Cinema e Immagini per la Scuola, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo l’avvio entusiasmante a Gela giorno 3 ottobre, si procede a Modica all’Auditorium «P. Floridia» con inizio giorno 6 ottobre, avvio che vedrà alle ore 18.30 l’inaugurazione della mostra «Scordate memorie. Fotogrammi di un cinema ritrovato» con Alberto Bona.

A seguire verrà proiettato il film d’apertura fuori concorso «Un Poeta» di Simòn Mesa Soto (Colombia).

La programmazione del «Versi di Luce» continuerà giorno 7 ottobre alle ore 9.30 con l’iniziativa «Versi di Luce Giovani» – Se mi desti t’ascolto», la prima mattinata dedicata agli studenti partecipanti al proggetto 2026 «Cinema e Immaggini per la Scuola» con la proiezione dei cortometraggi prodotti dalle scuole di riferimento.

La programmazione pomeridiana prevederà alle ore 16.00 nella Sezione Versi di Luce Lungometraggi in concorso la proiezione di «1+1+1» di Ondřej Vavrečka (Repubblica Ceca, Slovacchia, 65’).

Alle ore 17:30 nella Sezione Videoclip in concorso verranno proiettati «C’est irreparabile» di Antonello Matarazzo (Francia, Italia, 4’25”), «Unhinged» di Rene Nuijens (Paesi Bassi, 3’18”), «Vorrei sparire» di Attilio Cultrera (Italia, 2’56”) – autori presenti in sala, «Trust the Rust» di Luca Broglia, Karim El Makta (Italia, 4’47”).

A seguire alle ore 19.00 nella Sezione Versi di Luce Cortometraggi in concorso è prevista la proiezione di «Nature and Poetry» di Jasna Sać (Croazia, 17′), «Amoris» di Lee Anduze (Grecia, 24′) – Premiere Italiana – autori presenti in sala, «Esagerata» di Giuseppe Cacace e Daniele Stocchi (Italia, 17’24”), Higher di Michael Carlo Allen (Italia, 19’58”) – delegazione presente.

Ore 21.00 Contemporary Vision in concorso: «Bambine mie» di Letizia Zatti (Italia, 17’33”) – autori presenti in sala.

La seconda giornata di Festival a Modica si concluderà con la proiezione alle ore 21.30 del lungomatraggio in concorso «Tardivo Lamento» di Zalán Kis-Tóth (Ungheria 29’).

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