Attivato l’Osservazione Breve Intensiva al Pronto Soccorso di Modica

Modica, 05 ottobre 2026 – “Domani si compirà un nuovo passo avanti concreto per il rafforzamento della sanità pubblica e la gestione delle emergenze nel presidio ospedaliero di Modica”. A parlare l’Onorevole Ignazio Abbate che commenta così l’apertura prevista per martedi 6 ottobre della nuova OBI (Osservazione Breve Intensiva) del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Maggiore” di Modica. Situata nei locali posti al piano superiore rispetto all’attuale area di emergenza, la struttura sarà dotata di sei posti letto, fornita di tutte le apparecchiature tecnologiche necessarie e servita da un’unità medica dedicata a tempo pieno. La realizzazione è stata interamente finanziata con fondi del bilancio aziendale dell’ASP. “L’Osservazione Breve Intensiva costituisce una battaglia politica vinta anche alla luce dell’incremento dei posti letto complessivi dell’Ospedale di Modica, risultato tra i pochi in Sicilia ad aver avuto un aumento di posti letto dislocati nei vari reparti. Una battaglia che mi sono intestato negli anni, dialogando costantemente con i vari assessori regionali che si sono avvicendati per inserire la creazione di questo nuovo reparto nella riorganizzazione della nuova rete ospedaliera. Essa rappresenta un’area fondamentale per la gestione di quei pazienti che, pur non necessitando di un ricovero immediato, richiedono un monitoraggio clinico e approfondimenti diagnostici in sicurezza per un periodo compreso tra le 6 e le 48 ore. Questa soluzione consentirà di evitare ricoveri impropri, stabilizzare i pazienti prima delle dimissioni o dell’eventuale trasferimento in reparto, garantendo al contempo una gestione più fluida ed efficiente dei flussi d’accesso al Pronto Soccorso. Inoltre sarà possibile assumere nuovo personale sanitario da destinare al nuovo reparto. A tal proposito mi risulta che nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi per l’arruolamento di nuove unità lavorative. Desidero esprimere il mio pieno apprezzamento al lavoro svolto dalla Direzione Strategica dell’ASP – conclude l’On. Abbate – poiché la sinergia con l’Assessorato Regionale alla Sanità ha portato all’apertura della nuova OBI a Modica dimostrando la ferma volontà di migliorare la qualità dei servizi sanitari nel nostro territorio con azioni concrete”.

Salva