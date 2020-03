CoronaVirus. Si combatte anche con le fake news

Fra le tante fake news che girano in rete in questo periodo, ce n’è un’altra che da qualche ora gira sui social e su whatsapp. La notizia proviene da una sedicente infermiera o dottoressa la quale sostiene che in diversi ospedali, specie del milanese, si sta usando la vitamina C come misura di prevenzione al COVID 19.

Ma, è solo l’ennesima bufala. Così si esprimono gli esperti i quali non negano le molteplici proprietà della vitamina C in grado però di certo né di curare, né di prevenire il coronavirus.

Fonte: Simona Napolitano