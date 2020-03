Lettera del Rettore dell’Università “Kore” di Enna agli studenti

È del 9 marzo la lettera che il Magnifico Rettore dell’università degli Studi di Enna “Kore” Prof. Giovanni Puglisi ha indirizzato a tutti gli studenti della Sua università dimostrando grande sensibilità e vicinanza in questo periodo così difficile.

Dopo aver accennato al Decreto del Presidente dei Ministri dell’8 marzo nella prima parte della lettera, passa a elencare “tre punti che dovranno essere il nostro riferimento in questo periodo: coscienza, responsabilità e buon senso.”

Si pone con grande umiltà ai suoi studenti, augurandosi di essere ascoltato come si ascolta una “persona di famiglia, carica di anni e ricca di esperienza”.

Continua poi parlando del dopoguerra, un periodo di grande crisi, che l’Italia con grande impegno e dedizione ha saputo superare e facendo un paragone con l’attuale momento di crisi. “Ogni crisi è anche voglia e capacità di scegliere”, “Oggi siamo di nuovo davanti a una crisi, ovvero a una nuova scelta!”

Sottolinea poi quanto sia importante evitare gli spostamenti, soprattutto perché “la fragilità del nostro sud è ancora maggiore, specie nel settore della sanità.”

Parla poi del senso di responsabilità individuale, perché “ Il diritto alla salute passa dalla coscienza della responsabilità individuale, prima che dalla disponibilità delle strutture sanitarie.”

Evidenzia come “costa poco seguire il decalogo che ci hanno affidato le Autorità sanitarie: costerà di più ignorarlo e rischiare la vita di qualche nostro caro o la propria. Un aperitivo in meno garantisce una vita in più.”

Conclude poi dando la massima disponibilità ai suoi studenti per dare risconto alle loro esigenze: “ Io ci sono, siete Voi la mia famiglia!”

Che dire: in questo momento così difficile per tutto il mondo, sentire l’umanità di un Rettore che, nonostante i tanti impegni e lo stress di dover prendere delle decisioni che influenzeranno la vita di molte persone, abbia trovato il tempo di dedicare una lettera ai suoi studenti ci rende fieri delle nostre istituzioni!