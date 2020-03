Ragusa. Attivato Presidio Territoriale della Protezione Civile

Il sindaco Peppe Cassì, considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo dell’epidemia (Virus COVID -19), l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale ed accertata l’esistenza di rischio per l’incolumità della popolazione per l’area sopra definita, ha disposto l’attivazione del Presidio Operativo Territoriale per l’assistenza ed informazione alla popolazione come previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile:

Il servizio del Presidio Territoriale sarà garantito dalle ore 14 di giorno 11/03/2020 fino a cessata emergenza dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale, dal personale reperibile dell’Ente e dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Sede del Presidio operativo territoriale di Protezione Civile Viale Colajanni 69 a

telefono 0932/676882 – 885 email: protezione.civile@comune.ragusa.gov.it