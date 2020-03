Contenimento Covid-19. Le misure dalla Questura di Ragusa

Alla luce delle recenti disposizioni ministeriali relative all’attuazione del D.P.C.M. dell’8 marzo u.s. e del D.P.C.M. del 9.3.2020 sulle misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19 e garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini e degli Operatori della Polizia di Stato della provincia di Ragusa, si rendono note le iniziative adottate per assicurare la piena attuazione delle suddette finalità. E’ stata disposta a livello nazionale la chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli Uffici Immigrazione delle Questure e degli omologhi uffici dei Commissariati di P.S. destinati al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno; saranno assicurate solo le attività relative alla ricezione delle manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale.

Per quanto attiene gli altri uffici di Polizia preposti alla ricezione del pubblico (P.A.S.I. e Ufficio Denunce), la cittadinanza iblea è pregata di portarsi presso gli uffici di Polizia della Questura e dei Commissariati di P.S. solo in caso di assoluta necessità ed urgenza, significando che per il disbrigo di pratiche burocratiche (richiesta passaporti, denunce di smarrimento, ecc.) si potrà preventivamente concordare data e ora con l’ufficio interessato, al fine di evitare assembramenti ed affollamento di persone all’interno dei locali.

Per tutte le necessità ed emergenze potrà essere contattato 24 ore su 24 il 112 NUE.

Per l’attuazione di quanto sopra indicato si ricordano i numeri dei centralini degli uffici di P.S. della provincia.

Questura di Ragusa: 0932 673111

Commissariato di P.S. di Modica: 0932 769211

Commissariato di P.S. di Vittoria: 0932 997411

Commissariato di P.S. di Comiso: 0932 749011