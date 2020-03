Sospese attività agonistiche del Marina di Ragusa calcio

Il Marina di Ragusa calcio di comune accordo con staff tecnico e direttivo sanitario, in pieno rispetto del decreto ministeriale del 9 marzo scorso, sospende le attività agonistiche e non, inteso come allenamenti e rifiniture atletiche, compreso l’intero settore giovanile, fino alla data del 03 aprile 2020, salvo nuove disposizioni governative. La società pertanto, ha invitato tutti i tesserati ad attenersi alle disposizioni sanitarie emanate dal dipartimento nazionale. Per coloro i quali andranno nelle proprie città di residenza, lo staff tecnico ha disposto un lavoro differenziato per ogni singolo calciatore. Il programma di allenamenti personalizzati è già stato emanato dall’allenatore Salvatore Utro di concerto con il Prof. Saro Marangio.

“Anche noi – commenta il DG Nunzio Calogero – abbiamo deciso di collaborare con le istituzioni nella battaglia contro il virus Covid-19, adottando una serie di precauzioni. La salute prima di tutto il resto. Mettiamo davanti il bene di ogni nostro tesserato. Il calcio per noi rimane pur sempre un gioco nonostante gli impegni economici. Ritengo giusta la decisione del Governo nazionale a fermare ogni tipo di attività calcistica ad ogni livello. Invitiamo pertanto i nostri calciatori che ritornano a casa di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sanitarie diffuse su scala nazionale su tutti i media. Con il rispetto di queste regole, anche L’ASD Marina di Ragusa confida di uscire quanto prima da questo brutto momento.”