In queste ore molto concitate tante sono le domande, moltissimi i dubbi da parte di cittadini preoccupati per l’emergenza Coronavirus che sta condizionando il nostro vivere. La RTM apre un canale di comunicazione diretto con gli ascoltatori mercoledì 11 marzo alle 10,30 nello spazio denominato “Modica Zona Rossa”. In studio Simona Napolitano e Giuseppe Ragona ospiteranno il Primo Cittadino Ignazio Abbate pronto a rispondere a tutte le domande e ai messaggi di tutti coloro che vorranno partecipare attraverso lo 0932-944621, i WhatsApp al 339-1125734 e attraverso i canali Social di RTM.

Approfondimenti su direttive, ordinanze intraprese e comunicazioni varie. Non mancate