Minoranza: “Revocare seduta del Consiglio comunale di Ragusa”

Revocare la seduta odierna del Consiglio comunale di Ragusa. E’ la richiesta che arriva dai consiglieri di opposizione del Partito Democratico, di Ragusa Prossima, di Insieme e del Movimento Cinque Stelle secondo cui, a fronte dell’emergenza attuale, alla luce delle restrizioni ulteriori decise dal Governo nelle ultime ore, appare fuori luogo la prevista assise del civico consesso che si dovrebbe tenere oggi in serata. “Riteniamo – sottolineano i consiglieri espressione della minoranza – che si debba soprassedere anche alle sedute del civico consesso che non siano state convocate per atti urgenti e indifferibili. E’ opportuno che anche le istituzioni diano l’esempio e, non essendoci punti di rilevante importanza che non possano essere rinviati, chiediamo che la seduta odierna sia sospesa e rimandata ad altra data non appena l’emergenza sanitaria attualmente in corso si attenuerà. In futuro, si potrà scegliere di predisporre la creazione di un regolamento per l’espletamento online dei Consigli comunali cosicché il civico consesso possa tenersi comunque ma attraverso l’utilizzo delle tecnologie che consentano, laddove necessario, di preservare la salute e di attenersi pedissequamente alle indicazioni del Governo. Al momento, inoltre, riteniamo che, in aula, non ci sia la possibilità di rispettare le prescrizioni contenute nel Dpcm”.