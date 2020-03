Modica. Moratoria pagamento tributi e tariffe locali

La situazione generata negli ultimi giorni dal covid-19 sta producendo i primi effetti sull’economia locale.

Commercianti, imprenditori e professionisti registrano, proprio in queste ore, un’improvvisa frenata nelle rispettive attività e, di conseguenza, una contrazione delle entrate, a fronte di impegni precedentemente assunti ed uscite fisse già calendarizzate.

”Tra queste ricordiamo i tributi locali, ivi compresi quelli per i quali è stata chiesta ed ottenuta la rateizzazione – dice Antonio Ruta(nella foto) di 100 Passi per Modica-. Raccogliamo, dunque, la preoccupazione e l’affanno di tanti cittadini e contribuenti che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovano nell’impossibilità di onorare i propri debiti tributari e chiediamo all’amministrazione pro tempore, una sospensione di tutte le scadenze tributarie comunali (a qualsiasi titolo previste) ricadenti nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 30 aprile prossimi, ivi comprese le scadenze delle rateizzazioni concesse, al fine di impedire il maturare di nuovi arretrati e/o la decadenza dal beneficio del termine.

Chiediamo, poi, che nel medesimo periodo, vengano sospese tutte le azioni esecutive e tutti gli accertamenti sui tributi locali”.