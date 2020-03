Ragusa-Catania, on. Dipasquale (PD): “Dal Pre-Cipe conferme”

“Dall’odierna seduta del Pre-Cipe sulla realizzazione della Ragusa-Catania sono arrivate le conferme su quanto già preannunciato: come già anticipato lo scorso 13 febbraio durante il question time in Senato dal ministro delle Infrastrutture De Micheli (PD) e confermato lo scorso 2 marzo dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Provenzano (PD) ammontano a poco più di 750milioni i fondi che saranno dedicati all’opera, una parte a carico della Regione Siciliana e una parte dello Stato. Si va avanti, quindi, con l’applicazione dell’art. 35 del decreto Milleproroghe, approvato dalla maggioranza di Governo e che permette di affidare l’opera direttamente all’Anas superando i problemi con il concessionario. Un’articolo inserito nel provvedimento a mantenimento dell’impegno che il Partito Democratico nazionale aveva assunto con il territorio e con il sottoscritto, ritenendo l’opera prioritaria. Nella seduta del Cipe prevista per giovedì – salvo forza maggiore – dovrebbe concludersi definitivamente e positivamente l’iter. Nei confronti dei due esponenti PD nel Governo, in conclusione, va la mia totale fiducia sicuro che continueranno a seguire da vicino la vicenda come avevano promesso”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.