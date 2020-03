Ragusa, deceduto l’ex sindacalista della Cgil, Tommaso Fonte

E’ spento a Ragusa, l’ex segretario generale della Cgil, Tommaso Fonte, 60 anni, sindacalista di spessore, originario di Messina, attuale presidente di Articolo Uno Ragusa. Era malato da qualche tempo. Era conosciuto a Scicli per aver ricoperto negli anni 90 il ruolo di segretario nella sezione locale della Cgil. Tommaso Fonte, dopo 27 anni(aveva cominciato nel 1981), era stato espulso dalla Cgil dopo essersi candidato alle elezioni regionali nel 2007. Ne era sorto un contenzioso giudiziario, senza fine. Aveva abbracciato anche la querelle che aveva coinvolto la sua compagna, Romina Ricciardi, che lei dipendente del sindacato, che fu licenziata e per la quale è in corso ancora un procedimento penale davanti al Tribunale di Messina. Nel 2008, come si diceva, era stato espulso per forti attriti con la dirigenza.