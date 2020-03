Locale pubblico danneggiato in Via Grimaldi a Modica

“Cu fu” è il nome del locale che la scorsa notte ha distrutto il ristorante che da mesi opera in Via Grimaldi a Modica. Luca Stracquadanio, il proprietario, lo ha denunciato sui social e poi anche ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Gli ignoti, forse per qualche vendetta, hanno distrutto tutto ciò che hanno trovato all’esterno, devastando i luoghi di un’arteria storica del centro cittadino. Stracquadanio da tempo lamenti atteggiamenti ostili nei suo confronti: vomito sui tavoli, spazzatura, sedie rotte.